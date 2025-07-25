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25 июля, 05:42

4 078 дней: Моди обошёл Индиру Ганди по времени нахождения у власти

NDTV: Моди превзошёл Индиру Ганди по сроку пребывания на посту премьера Индии

Нарендра Моди. Обложка © Х / narendramodi

Нарендра Моди. Обложка © Х / narendramodi

Премьер-министр Индии Нарендра Моди побил рекорд Индиры Ганди по длительности непрерывного пребывания на посту главы правительства, пробыв у власти 4 078 дней. Как сообщает телеканал NDTV, этот результат делает его вторым в истории страны после Джавахарлала Неру, занимавшего должность 16 лет и 286 дней.

Моди установил несколько исторических достижений: он стал первым премьером, родившимся после обретения Индией независимости в 1947 году, а также единственным, кроме Неру, кто трижды подряд привёл свою партию к победе на парламентских выборах. В 2019 году он повторил успех Неру, получив абсолютное большинство голосов на выборах — такого не случалось с 1971 года.

Находясь у власти с 2014 года, Моди инициировал масштабные реформы, включая программу экономической модернизации, денежную и налоговую реформы. В 2019 году его правительство отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, существовавший с 1950 года.

Нарендра Моди родился 17 сентября 1950 года в Гуджарате. Его политическая карьера отмечена как экономическими преобразованиями, так и спорными решениями, укрепляющими его позиции как одного из самых влиятельных лидеров современной Индии.

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Как ранее сообщал Life.ru, Индия рассматривает возможность полного прекращения закупок российской нефти в случае введения американских санкций. Страна уже прорабатывает альтернативные варианты поставок энергоресурсов. В российских официальных кругах к этой информации отнеслись спокойно, призвав не драматизировать ситуацию.

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Алиса Хуссаин
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