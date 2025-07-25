4 078 дней: Моди обошёл Индиру Ганди по времени нахождения у власти

Премьер-министр Индии Нарендра Моди побил рекорд Индиры Ганди по длительности непрерывного пребывания на посту главы правительства, пробыв у власти 4 078 дней. Как сообщает телеканал NDTV, этот результат делает его вторым в истории страны после Джавахарлала Неру, занимавшего должность 16 лет и 286 дней.

Моди установил несколько исторических достижений: он стал первым премьером, родившимся после обретения Индией независимости в 1947 году, а также единственным, кроме Неру, кто трижды подряд привёл свою партию к победе на парламентских выборах. В 2019 году он повторил успех Неру, получив абсолютное большинство голосов на выборах — такого не случалось с 1971 года.

Находясь у власти с 2014 года, Моди инициировал масштабные реформы, включая программу экономической модернизации, денежную и налоговую реформы. В 2019 году его правительство отменило особый статус штата Джамму и Кашмир, существовавший с 1950 года.