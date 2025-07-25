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25 июля, 07:20

На севере Красноярского края ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WendysPhotos73

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WendysPhotos73

В Енисейске введён режим чрезвычайной ситуации из-за увеличившегося провала на защитной дамбе в устье реки Мельничная. Об этом сообщает ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«На территории города Енисейска действует режим «чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС Красноярского края», — уточнили в ведомстве.

По данным городской администрации, в районе обрушения установлены ограничительные конструкции. Проезд и проход вблизи дамбы полностью запрещены.

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Александра Мышляева
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