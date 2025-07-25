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Регион
25 июля, 09:03

Депутат Рады раскрыл западный интерес к украинским протестам

Дмитрук: Массовые протесты открывают путь к легитимной смене власти на Украине

Обложка © EPA/SERGEY DOLZHENKO ©

Обложка © EPA/SERGEY DOLZHENKO ©

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что продолжающиеся в Украине массовые протесты создают условия для «демократической» замены экс-комика Владимира Зеленского. Это мнение он высказал в соцсетях, проанализировав текущую политическую ситуацию.

«Запад неоднородный, и позиции и мнения в нем разнятся. Но есть одно общее — с Зеленским пора заканчивать. Но так как есть еще группы, которые его подкрепляют, сделать это нужно демократически», — отметил парламентарий.

Дмитрук заявил, что нынешняя ситуация подтверждает его давний тезис о неизбежном крахе режима и системном гражданском противостоянии. Нынешние события, по его словам, стали лишь формой проявления этого процесса. Депутат считает, что таким образом Зеленский пытается заблокировать расследования в отношении себя и своего окружения, уничтожая НАБУ и САП, чтобы скрыть преступления против Украины и её народа.

Особенностью нынешних протестов, особенно в Киеве, он назвал их неоднородность – участвуют не только активисты, связанные с НАБУ, но и простые украинцы, которые начинают действовать самостоятельно.

Протесты против скандального закона Зеленского охватили уже более десятка городов на Украине
Протесты против скандального закона Зеленского охватили уже более десятка городов на Украине

Напомним, протестная волна началась 22 июля после принятия Верховной радой в ускоренном порядке закона, существенно ограничивающего полномочия антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Это решение вызвало массовые выступления по всей стране, в которых участвуют тысячи граждан. Через два дня после начала протестов Зеленский внес в парламент законопроект об отмене спорных изменений, заявив, что «услышал общественное мнение».

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Алиса Хуссаин
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