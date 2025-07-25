Депутат Рады раскрыл западный интерес к украинским протестам

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что продолжающиеся в Украине массовые протесты создают условия для «демократической» замены экс-комика Владимира Зеленского. Это мнение он высказал в соцсетях, проанализировав текущую политическую ситуацию.

«Запад неоднородный, и позиции и мнения в нем разнятся. Но есть одно общее — с Зеленским пора заканчивать. Но так как есть еще группы, которые его подкрепляют, сделать это нужно демократически», — отметил парламентарий.

Дмитрук заявил, что нынешняя ситуация подтверждает его давний тезис о неизбежном крахе режима и системном гражданском противостоянии. Нынешние события, по его словам, стали лишь формой проявления этого процесса. Депутат считает, что таким образом Зеленский пытается заблокировать расследования в отношении себя и своего окружения, уничтожая НАБУ и САП, чтобы скрыть преступления против Украины и её народа.