Депутат Рады раскрыл западный интерес к украинским протестам
Дмитрук: Массовые протесты открывают путь к легитимной смене власти на Украине
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Депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что продолжающиеся в Украине массовые протесты создают условия для «демократической» замены экс-комика Владимира Зеленского. Это мнение он высказал в соцсетях, проанализировав текущую политическую ситуацию.
«Запад неоднородный, и позиции и мнения в нем разнятся. Но есть одно общее — с Зеленским пора заканчивать. Но так как есть еще группы, которые его подкрепляют, сделать это нужно демократически», — отметил парламентарий.
Дмитрук заявил, что нынешняя ситуация подтверждает его давний тезис о неизбежном крахе режима и системном гражданском противостоянии. Нынешние события, по его словам, стали лишь формой проявления этого процесса. Депутат считает, что таким образом Зеленский пытается заблокировать расследования в отношении себя и своего окружения, уничтожая НАБУ и САП, чтобы скрыть преступления против Украины и её народа.
Особенностью нынешних протестов, особенно в Киеве, он назвал их неоднородность – участвуют не только активисты, связанные с НАБУ, но и простые украинцы, которые начинают действовать самостоятельно.
Напомним, протестная волна началась 22 июля после принятия Верховной радой в ускоренном порядке закона, существенно ограничивающего полномочия антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Это решение вызвало массовые выступления по всей стране, в которых участвуют тысячи граждан. Через два дня после начала протестов Зеленский внес в парламент законопроект об отмене спорных изменений, заявив, что «услышал общественное мнение».