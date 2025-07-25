Три часа в масках: Появились кадры посадки самолёта, который вернулся в Новосибирск
Появилось видео момента посадки самолёта, который вернулся в Новосибирск
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Synthetic Messiah
Пассажиры рейса из Новосибирска в Сочи пережили настоящий стресс: из-за проблем с герметичностью самолёту пришлось три часа кружить в небе с кислородными масками, прежде чем вернуться в аэропорт Толмачёво. Об этом сообщил Mash Siberia.
Появилось видео момента посадки самолёта, который вернулся в Новосибирск. Видео © Telegram / Mash Siberia
Boeing 737, следовавший рейсом Толмачёво — Сочи, вернулся в Новосибирск после того, как экипаж обнаружил неполадки в системе герметизации и наддува. Для безопасной посадки самолёту пришлось в течение трёх часов вырабатывать топливо в воздухе. На борту были активированы кислородные маски, и все пассажиры оставались в них до самого возвращения. По словам очевидцев, атмосфера в салоне была напряжённой, многие переживали за свои жизни. После приземления в Новосибирске помощь медиков и спасательных служб, к счастью, никому не понадобилась.
Напомним, что сегодня, 25 июля, инцидент произошёл на борту самолёта авиакомпании S7, следовавшего из Новосибирска в Сочи. Boeing 737 начал экстренное снижение после сигнала о падении давления в салоне. Экипаж принял решение сжечь топливо, сделав шесть кругов над зоной ожидания у Чулыма. Некоторое время борт не мог получить разрешение на посадку в Толмачёво, поэтому продолжал кружить рядом с аэропортом.