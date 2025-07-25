Стало известно, кто повлиял на решение Трампа по поставкам ПВО Украине
The Telegraph: Польша убедила Трампа возобновить поставки ПВО Украине
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Жалоба польских властей сыграла ключевую роль в решении президента США Дональда Трампа разблокировать поставки систем ПВО Украине. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
Согласно публикации, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский связался со спецпосланником Трампа Китом Келлогом после сообщений о повреждении польского дипломатического объекта в Киеве в результате ракетных ударов.
Источники поясняют изданию, что польская сторона выразила обеспокоенность эскалацией угрозы для дипломатических миссий в украинской столице. После этой беседы Келлог обсудил ситуацию с президентом США, что привело к оперативному решению о возобновлении ранее замороженных поставок средств противовоздушной обороны.
«Он (Трамп — Прим.Life.ru) приказал Келлогу связаться с главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы возобновить поставки Киеву», — утверждает издание.
Ранее британское издание The Times сообщало о возможном влиянии Мелании Трамп на решение её супруга возобновить военные поставки Украине. Однако сам Трамп опроверг эти данные, заявив, что его жена не занимает определённой позиции по украинскому вопросу.