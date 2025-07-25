Стало известно, кто повлиял на решение Трампа по поставкам ПВО Украине

Жалоба польских властей сыграла ключевую роль в решении президента США Дональда Трампа разблокировать поставки систем ПВО Украине. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Согласно публикации, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский связался со спецпосланником Трампа Китом Келлогом после сообщений о повреждении польского дипломатического объекта в Киеве в результате ракетных ударов.

Источники поясняют изданию, что польская сторона выразила обеспокоенность эскалацией угрозы для дипломатических миссий в украинской столице. После этой беседы Келлог обсудил ситуацию с президентом США, что привело к оперативному решению о возобновлении ранее замороженных поставок средств противовоздушной обороны.