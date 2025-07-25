Прокуратура проверит диспетчеров в рамках расследования крушения Ан-24 в Приамурье
Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
Дальневосточная транспортная прокуратура инициировала расследование действий авиадиспетчеров после крушения самолёта Ан-24 в Амурской области. Данные об этом опубликованы в Telegram-канале ведомства.
Кадры с места крушения Ан-24. Видео © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
«В рамках проводимой проверки истребованы и анализируются документы о погоде, аэронавигационной проводке, а также документы, свидетельствующие о квалификации диспетчеров», — подчеркнул заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов.
Также для проведения следственных действий были изъяты документы о ранее проведённых проверках и иная документация, добавил он.
Накануне самолёт Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. Воздушное судно пропало с радаров, после чего спасатели выдвинулись на поиски. Позже на месте обнаружения обломков была подтверждена гибель всех пассажиров и членов экипажа. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и рассматривает версии технической неисправности и ошибки пилотирования.