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Регион
25 июля, 13:13

Прокуратура проверит диспетчеров в рамках расследования крушения Ан-24 в Приамурье

Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Дальневосточная транспортная прокуратура инициировала расследование действий авиадиспетчеров после крушения самолёта Ан-24 в Амурской области. Данные об этом опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Кадры с места крушения Ан-24. Видео © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

«В рамках проводимой проверки истребованы и анализируются документы о погоде, аэронавигационной проводке, а также документы, свидетельствующие о квалификации диспетчеров», — подчеркнул заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов.

Также для проведения следственных действий были изъяты документы о ранее проведённых проверках и иная документация, добавил он.

Тела погибших при крушении Ан-24 извлечены из-под обломков
Тела погибших при крушении Ан-24 извлечены из-под обломков

Накануне самолёт Ан-24 потерпел крушение в Амурской области. Воздушное судно пропало с радаров, после чего спасатели выдвинулись на поиски. Позже на месте обнаружения обломков была подтверждена гибель всех пассажиров и членов экипажа. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело и рассматривает версии технической неисправности и ошибки пилотирования.

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Ольга Сливченко
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