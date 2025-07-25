Российские синхронистки впервые за 31 год не выиграли медальный зачёт ЧМ
Российские синхронистки завоевали серебро в акробатической программе на ЧМ
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Российская команда синхронисток заняла второе место в группе в акробатической программе чемпионата мира по водным видам спорта. Эта медаль стала восьмой в копилке турнира, проходящего в Сингапуре. Впервые с 1994 года Россия не смогла выиграть медальный зачёт ЧМ. Наша команда стала второй, уступив спортсменам Китая.
Сборная России, состоящая из Анны Андриановой, Анастасии Бахтыревой, Дарьи Гелошвили, Екатерины Косовой, Елизаветы Минаевой, Эвелины Симоновой, Елизаветы Смирновой и Агнии Тулуповой, показала результат в 224,7291 балла. Первое место заняли представительницы сборной Китая, набравшие 229,0186 баллов. Третье место досталось команде Испании с результатом 221,0962 балла.
Команда России, выступающая в нейтральном статусе завоевала три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Россияне взяли второе место в общем медальном зачёте турнира, уступив первенство китайской команде, сумевшей завоевать четыре золотых и три серебряных медали.
Золотые медали российской команде удалось завоевать благодаря дуэту Майи Гурбанбердиевой и Александра Мальцева в произвольной программе, а также выступлениям Мальцева в индивидуальных технической и произвольной программах.