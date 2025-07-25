Российские синхронистки впервые за 31 год не выиграли медальный зачёт ЧМ

Российская команда синхронисток заняла второе место в группе в акробатической программе чемпионата мира по водным видам спорта. Эта медаль стала восьмой в копилке турнира, проходящего в Сингапуре. Впервые с 1994 года Россия не смогла выиграть медальный зачёт ЧМ. Наша команда стала второй, уступив спортсменам Китая.