Похороненный голым и с пакетом на голове мужчина в Анапе оказался ветераном СВО

Мужчина, которого похоронили в Анапе без одежды и с чёрным пакетом на голове, оказался ветераном специальной военной операции. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Мужчину положили в гроб голым. Видео © Telegram / Kub Mash

Как стало известно, Александр Третьяк после ранения вернулся в Анапу для восстановления и планировал жениться. Однако 15 июля в возрасте 53 ле, мужчина скончался от сердечного приступа на пляже. По предварительным данным, причиной послужила жара или переохлаждение после купания.