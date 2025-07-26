Похороненный голым и с пакетом на голове мужчина в Анапе оказался ветераном СВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /SimonTheSorcerer
Мужчина, которого похоронили в Анапе без одежды и с чёрным пакетом на голове, оказался ветераном специальной военной операции. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Мужчину положили в гроб голым. Видео © Telegram / Kub Mash
Как стало известно, Александр Третьяк после ранения вернулся в Анапу для восстановления и планировал жениться. Однако 15 июля в возрасте 53 ле, мужчина скончался от сердечного приступа на пляже. По предварительным данным, причиной послужила жара или переохлаждение после купания.
Сожительница Александра Третьяка заявила о том, что сотрудники кладбища испытали шок, увидев состояние тела умершего. По её словам, тело не было подготовлено к погребению должным образом, на шее имелся глубокий рубец, а на голове был надет черный пакет.