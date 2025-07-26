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Регион
26 июля, 05:12

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Обложка © freepik/rawpixel.com

Обложка © freepik/rawpixel.com

В Калужском аэропорту введены оперативные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом информировала Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), подчеркнув, что данные меры необходимы для обеспечения надлежащего уровня безопасности полётов.

«Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

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В минувшую ночь в воздушных гаванях Владикавказа и Грозного был задействован протокол «Ковёр», что привело к приостановке приёма и отправления самолётов. Эти меры были введены после того, как украинские беспилотные летательные аппараты предприняли попытку атаковать ряд южных российских городов. Одновременно власти Кабардино-Балкарии объявили о возможном нападении БПЛА. Позднее поступила информация, что системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали атаку дронов, направленную на пять районов Ростовской области.

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Николь Вербер
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