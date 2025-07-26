Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

В Калужском аэропорту введены оперативные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об этом информировала Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), подчеркнув, что данные меры необходимы для обеспечения надлежащего уровня безопасности полётов.