Мельниченко: ВСУ пытались атаковать промпредприятие в Пензенской области
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Глава Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал, что сегодня утром украинский беспилотник предпринял попытку атаковать один из промышленных объектов региона. По его словам, инцидент не привёл к жертвам или разрушениям, а на месте происшествия оперативно работают экстренные службы.
«Уважаемые земляки! Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет», — написал он в своём телеграм-канале.
Губернатор также сообщил о введении временных ограничений на мобильный Интернет по соображениям безопасности и призвал население сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к ситуации и ориентироваться исключительно на достоверные источники информации.
Этой ночью российская противовоздушная оборона перехватила более пятидесяти беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, атаковавших ряд регионов страны. В частности, в Ростовской области ПВО успешно нейтрализовали удары дронов, нацеленные на пять районов. Тем не менее в хуторе Чукаринский Шолоховского района падение одного из БПЛА привело к временному отключению электроэнергии в частных домах, а также повлекло за собой повреждения фасада, кровли и выбитые стекла в одном из жилых зданий, нанеся ущерб и хозяйственным постройкам.