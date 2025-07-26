Мельниченко: ВСУ пытались атаковать промпредприятие в Пензенской области

Глава Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал, что сегодня утром украинский беспилотник предпринял попытку атаковать один из промышленных объектов региона. По его словам, инцидент не привёл к жертвам или разрушениям, а на месте происшествия оперативно работают экстренные службы.

«Уважаемые земляки! Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет», — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор также сообщил о введении временных ограничений на мобильный Интернет по соображениям безопасности и призвал население сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к ситуации и ориентироваться исключительно на достоверные источники информации.