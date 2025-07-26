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Регион
26 июля, 05:18

Мельниченко: ВСУ пытались атаковать промпредприятие в Пензенской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Глава Пензенской области Олег Мельниченко проинформировал, что сегодня утром украинский беспилотник предпринял попытку атаковать один из промышленных объектов региона. По его словам, инцидент не привёл к жертвам или разрушениям, а на месте происшествия оперативно работают экстренные службы.

«Уважаемые земляки! Утром была совершена попытка атаки вражеского беспилотника на одно из наших промышленных предприятий. Жертв и разрушений нет», — написал он в своём телеграм-канале.

Губернатор также сообщил о введении временных ограничений на мобильный Интернет по соображениям безопасности и призвал население сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к ситуации и ориентироваться исключительно на достоверные источники информации.

Попытка дронов ВСУ обесточить Ставрополь провалилась усилиями российской ПВО
Попытка дронов ВСУ обесточить Ставрополь провалилась усилиями российской ПВО

Этой ночью российская противовоздушная оборона перехватила более пятидесяти беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, атаковавших ряд регионов страны. В частности, в Ростовской области ПВО успешно нейтрализовали удары дронов, нацеленные на пять районов. Тем не менее в хуторе Чукаринский Шолоховского района падение одного из БПЛА привело к временному отключению электроэнергии в частных домах, а также повлекло за собой повреждения фасада, кровли и выбитые стекла в одном из жилых зданий, нанеся ущерб и хозяйственным постройкам.

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Николь Вербер
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