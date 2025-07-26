Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравление личному составу 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в связи с освобождением населенного пункта Зелёный Гай, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило российское военное ведомство.

«Ваша доблесть, стойкость и преданность долгу служит ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего отечества», – отметил Белоусов.

Глава оборонного ведомства России подчеркнул, что даже в наиболее критические моменты воины-гвардейцы демонстрируют несгибаемую волю, высочайший профессионализм и истинный боевой дух. Каждое их героическое действие, по его словам, является неоспоримым доказательством безграничной любви к Родине и готовности защищать её до последнего.

«Пусть ваша отвага и единство будут всегда непоколебимы», – сказал министр обороны РФ.