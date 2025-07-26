Белоусов поблагодарил несгибаемую бригаду мотострелков за взятие Зелёного Гая
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравление личному составу 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в связи с освобождением населенного пункта Зелёный Гай, расположенного в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило российское военное ведомство.
«Ваша доблесть, стойкость и преданность долгу служит ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего отечества», – отметил Белоусов.
Глава оборонного ведомства России подчеркнул, что даже в наиболее критические моменты воины-гвардейцы демонстрируют несгибаемую волю, высочайший профессионализм и истинный боевой дух. Каждое их героическое действие, по его словам, является неоспоримым доказательством безграничной любви к Родине и готовности защищать её до последнего.
«Пусть ваша отвага и единство будут всегда непоколебимы», – сказал министр обороны РФ.
Белоусов также выразил благодарность военнослужащим за успешное выполнение поставленных боевых задач и верность воинской присяге. Он выразил твёрдую уверенность, что личный состав бригады и впредь будет с честью справляться со всеми поручениями и надёжно обеспечивать защиту национальных интересов Российской Федерации.
Напомним, российское министерство обороны сообщило о взятии под контроль двух стратегически важных населённых пунктов — села Зелёный Гай в ДНР и посёлка Малиевка в Днепропетровской области. Эти территории были освобождены подразделениями группировки «Восток» в ходе успешных наступательных операций. Особое значение имел Зелёный Гай, который служил мощным опорным пунктом ВСУ, прикрывавшим подступы к административной границе ДНР и обеспечивавшим контроль над транспортными коммуникациями. Захват этих позиций позволил российским войскам улучшить оперативную обстановку на данном участке фронта, перерезав важные линии снабжения противника.