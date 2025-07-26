Аэропорт Грозного отменил план «Ковёр» спустя четыре часа

В международном аэропорту Грозного отменили временные ограничения работы. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

«Грозный (Северный). Сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — сказано в публикации.