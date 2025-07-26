Аэропорт Грозного отменил план «Ковёр» спустя четыре часа
Аэропорт Грозного вернулся к штатной работе после отмены ограничений
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В международном аэропорту Грозного отменили временные ограничения работы. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.
«Грозный (Северный). Сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — сказано в публикации.
За время действия ограничений только одному воздушному судну пришлось выполнять посадку на запасном аэродроме. Этот борт следовал в столицу Чечни.
Напомним, план «Ковёр» несколько за сегодня вводился в аэропортах Грозного и Владикавказа. В первый раз ограничения были введены утром, а в последний — ближе к полудню по Москве.