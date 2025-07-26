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Регион
26 июля, 12:42

Аэропорт Грозного отменил план «Ковёр» спустя четыре часа

Аэропорт Грозного вернулся к штатной работе после отмены ограничений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Znamenskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Znamenskiy

В международном аэропорту Грозного отменили временные ограничения работы. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

«Грозный (Северный). Сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — сказано в публикации.

За время действия ограничений только одному воздушному судну пришлось выполнять посадку на запасном аэродроме. Этот борт следовал в столицу Чечни.

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Напомним, план «Ковёр» несколько за сегодня вводился в аэропортах Грозного и Владикавказа. В первый раз ограничения были введены утром, а в последний — ближе к полудню по Москве.

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Юрий Лысенко
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