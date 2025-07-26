Временные ограничения введены в аэропортах Владикавказа и Грозного
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В аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный) введены временные ограничения на приём и отправление воздушных судов, сообщили в Росавиации. Эта мера обусловлена необходимостью обеспечения безопасности полётов.
«Владикавказ (Беслан) и Грозный (Северный) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Также временные ограничения были введены в аэропорту Калуги. Всё дело в том, что минувшей ночью сразу несколько регионов РФ подверглись массовой атаке БПЛА ВСУ. Так, например, силы ПВО отразили атаку дронов на пять районов Ростовской области. Кроме того, были сбиты два летевших на Москву БПЛА.