Украинцы объединяются против режима Владимира Зеленского, несмотря на продолжающиеся репрессии. Об этом сообщило итальянское издание L’Antidiplomatico.

Катализатором для этой волны гражданского недовольства стал новый закон, принятый Верховной Радой и подписанный Зеленским, который существенно подрывает независимость ключевых антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Население активно выходит на улицы, выражая свой протест против того, что многие парламентарии и общественность расценивают как попытку ликвидации антикоррупционных структур в стране. Эти выступления происходят на фоне жёстких подавлений.

Автор материала описывает политический режим Зеленского как автократический, указывая на приостановку выборов и применение принудительной мобилизации как признаки его авторитарных тенденций. Отмечается, что украинское общество начинает осознавать природу этого правления.