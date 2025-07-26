«Восстание против Зеленского»: В Европе напуганы из-за бунта на Украине
L’Antidiplomatico: Украинцы восстали против Зеленского, несмотря на репрессии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Украинцы объединяются против режима Владимира Зеленского, несмотря на продолжающиеся репрессии. Об этом сообщило итальянское издание L’Antidiplomatico.
Катализатором для этой волны гражданского недовольства стал новый закон, принятый Верховной Радой и подписанный Зеленским, который существенно подрывает независимость ключевых антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Население активно выходит на улицы, выражая свой протест против того, что многие парламентарии и общественность расценивают как попытку ликвидации антикоррупционных структур в стране. Эти выступления происходят на фоне жёстких подавлений.
Автор материала описывает политический режим Зеленского как автократический, указывая на приостановку выборов и применение принудительной мобилизации как признаки его авторитарных тенденций. Отмечается, что украинское общество начинает осознавать природу этого правления.
Массовые акции протеста охватили Киев, Львов, Днепр, Одессу и другие крупные города, причём в столице митинг проходил в непосредственной близости от офиса президента. В ответ на народное возмущение и планируемое оспаривание закона в Конституционном суде, Зеленский спустя несколько дней внёс новый законопроект о НАБУ и САП, пытаясь создать видимость укрепления их независимости, что вызвало дополнительные вопросы.
Ранее сообщалось, что принятие на Украине закона, ограничивающего деятельность антикоррупционных организаций, серьёзно подорвало репутацию Владимира Зеленского. Главарь киевского режима ранее пользовавшийся значительной поддержкой западных стран, теперь теряет доверие даже среди самых преданных сторонников Украины. Протесты против скандального закона Зеленского охватили уже более десятка городов и в самой Незалежной.