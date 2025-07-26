«Перенасыщенный образ»: Айтишники перестали быть самыми завидными женихами

Айтишники перестали быть самыми завидными женихами, каковыми считались ещё два года назад, рассказала главный психолог дейтинг-сервиса Лариса Каравайцева. По её словам, и мужчины, и женщины при выборе партнёра неизбежно обращают внимание на его профессию. Конечно, она редко становится единственным или решающим критерием, но играет огромное значение.

При выборе спутника жизни профессия рассматривается как маркер других важных факторов: стабильность, амбиции и культурная совместимость. С возрастом, опытом и ориентацией на долгосрочные отношения роль профессии увеличивается. Поэтому мода на мужчин менялась вместе с социально-экономической ситуацией в стране.

Так, в 2010-х годах популярность бизнесменов и юристов была связана с культом успеха, капиталом и престижем. Во времена кризисов внимание женщин переключалось на профессии, обеспечивающие стабильность и защищённость. Однако пандемия коронавируса вынудила мир перейти в онлайн-формат, тогда начали говорить об айтишниках. В этот период доходы даже самых топовых специалистов снизились, а на плаву оставались те, кто мог работать удалённо.

Со временем количество айтишников в стране стало расти, что привело к избытку IT-специалистов в соцсетях и дейтинг-приложениях. В результате у женщин сформировался «перенасыщенный образ» айтишника, который утратил свою уникальность и перестал восприниматься как особенный или редкий.

«Постепенно менялись и приоритеты современной женщины — теперь в тренде психология, поэтому все стали искать более надёжных и социально активных партнёров — сегодня всё больше ценится эмпатия, эмоциональная поддержка, активная жизненная позиция и ответственность», — отметила собеседница «Газеты.ru».