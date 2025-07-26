Двое молодых людей напали на двух сотрудников ППС в Нефтеюганске

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело и задержаны лица, подозреваемые в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает СК России по ХМАО-Югре.

Инцидент произошёл вечером 25 июля 2025 года. Двое молодых людей, 2007 и 2008 годов рождения, возле жилого дома в 12-м микрорайоне Нефтеюганска напали на сотрудников патрульно-постовой службы, которые находились при исполнении служебных обязанностей.

«Вечером 25 июля возле жилого дома в 12-м микрорайоне Нефтеюганска подозреваемые 2007 и 2008 годов рождения применили насилие в отношении двух сотрудников ППС, находящихся при исполнении своих должностных обязанностей», – рассказали в управлении.

По факту нападения на правоохранителей возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба, подозреваемые были задержаны на месте сотрудниками полиции и Росгвардии, сейчас решается вопрос об их аресте.

Согласно видеозаписи, опубликованной в СМИ, инцидент начался с того, что один из задержанных толкнул сотрудника ППС, отчего тот упал. В ходе последующей потасовки другой фигурант нанес тому же правоохранителю удар по голове сзади.

Как ранее сообщал Life.ru, в Нальчике произошло нападение на сотрудника правоохранительных органов. В ходе инцидента полицейский получил ножевое ранение. Один из нападавших был нейтрализован непосредственно на месте происшествия. Его сообщник предпринял попытку скрыться, но был быстро задержан. Расследование установило причастность обоих подозреваемых к террористической группировке ИГИЛ*, деятельность которой запрещена на территории России. Момент задержания злоумышленника был зафиксирован на камеру.