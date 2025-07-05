Стали известны детали нападения на сотрудника ДПС в Нальчике

Нападавший на сотрудника ДПС в Нальчике стремился выхватить у него табельное оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

«По имеющейся информации, нападавший пытался завладеть табельным оружием сотрудника ДПС, для этого был спровоцирован конфликт с полицейским. Забрать пистолет нападавшему не удалось, так как по нему открыл огонь другой сотрудник полиции», — отметил собеседник в разговоре с агентством.

В настоящее время пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Он получил от преступника более 10 ножевых ранений, медики прикладывают все усилия для спасения жизни инспектора.