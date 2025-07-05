Стали известны детали нападения на сотрудника ДПС в Нальчике
РИАН: Напавший на сотрудника ДПС в КБР пытался отнять у него табельное оружие
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Нападавший на сотрудника ДПС в Нальчике стремился выхватить у него табельное оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.
«По имеющейся информации, нападавший пытался завладеть табельным оружием сотрудника ДПС, для этого был спровоцирован конфликт с полицейским. Забрать пистолет нападавшему не удалось, так как по нему открыл огонь другой сотрудник полиции», — отметил собеседник в разговоре с агентством.
В настоящее время пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Он получил от преступника более 10 ножевых ранений, медики прикладывают все усилия для спасения жизни инспектора.
Ранее Life.ru уже писал о дерзком нападении на представителя правопорядка. В результате происшествия один сотрудник получил тяжёлое ножевое ранение. Один из агрессоров был обезврежен прямо на месте, а другой, попытавшийся сбежать, был оперативно схвачен. Установлено, что оба имели отношение к запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*. Момент их задержания попал на видео.
* Запрещённая в России террористическая организация