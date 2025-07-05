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5 июля, 09:22

Врачи борются за жизнь: Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в крайне тяжёлом состоянии

Минздрав КБР: Раненый при нападении в Нальчике сотрудник ДПС в тяжёлом состоянии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EliteExposure

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EliteExposure

Раненый в Нальчике при атаке на наряд ДПС сотрудник Госавтоинспекции из Кабардино-Балкарии находится в крайне тяжёлом состоянии. Накануне он получил множественные раны, сообщили в Минздраве КБР.

«Врачи оценивают состояние полицейского, на которого вчера было совершено нападение в Нальчике, как крайне тяжёлое. Он находится в Республиканской клинической больнице. Медики проводят противошоковую терапию и борются за его жизнь», — пояснили в министерстве.

Пострадавшему было нанесено больше 10 ножевых ранений.

Момент нападения на сотрудников ДПС в Нальчике сняла камера видеонаблюдения
Момент нападения на сотрудников ДПС в Нальчике сняла камера видеонаблюдения

Как уже сообщал Life.ru, в результате нападения один сотрудник получил серьёзное ножевое ранение, за его жизнь борются медики. Один нападавший был нейтрализован на месте, а второй предпринял попытку скрыться, но был быстро задержан. Установлено, что преступники являются сторонниками запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*. Процесс их задержания попал на видео.

* Запрещённая в России террористическая организация

Мария Любицкая
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