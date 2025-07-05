Врачи борются за жизнь: Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в крайне тяжёлом состоянии

Раненый в Нальчике при атаке на наряд ДПС сотрудник Госавтоинспекции из Кабардино-Балкарии находится в крайне тяжёлом состоянии. Накануне он получил множественные раны, сообщили в Минздраве КБР.

«Врачи оценивают состояние полицейского, на которого вчера было совершено нападение в Нальчике, как крайне тяжёлое. Он находится в Республиканской клинической больнице. Медики проводят противошоковую терапию и борются за его жизнь», — пояснили в министерстве.