Врачи борются за жизнь: Раненный в Нальчике сотрудник ДПС находится в крайне тяжёлом состоянии
Минздрав КБР: Раненый при нападении в Нальчике сотрудник ДПС в тяжёлом состоянии
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Раненый в Нальчике при атаке на наряд ДПС сотрудник Госавтоинспекции из Кабардино-Балкарии находится в крайне тяжёлом состоянии. Накануне он получил множественные раны, сообщили в Минздраве КБР.
«Врачи оценивают состояние полицейского, на которого вчера было совершено нападение в Нальчике, как крайне тяжёлое. Он находится в Республиканской клинической больнице. Медики проводят противошоковую терапию и борются за его жизнь», — пояснили в министерстве.
Пострадавшему было нанесено больше 10 ножевых ранений.
Как уже сообщал Life.ru, в результате нападения один сотрудник получил серьёзное ножевое ранение, за его жизнь борются медики. Один нападавший был нейтрализован на месте, а второй предпринял попытку скрыться, но был быстро задержан. Установлено, что преступники являются сторонниками запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*. Процесс их задержания попал на видео.
* Запрещённая в России террористическая организация