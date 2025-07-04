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4 июля, 17:33

Момент нападения на сотрудников ДПС в Нальчике сняла камера видеонаблюдения

Появилось новое видео нападения на инспекторов ДПС в Нальчике. Мужчина с ножом атакует сотрудников полиции, после чего они применяют огнестрельное оружие. Кадры инцидента публикует SHOT.

Момент нападения на сотрудников ДПС в Нальчике сняла камера видеонаблюдения. Видео © SHOT

Установлены личности напавших на полицейских в Нальчике, у них проводят обыски
Установлены личности напавших на полицейских в Нальчике, у них проводят обыски

Как уже сообщал Life.ru, в результате нападения один сотрудник получил серьёзное ножевое ранение, за его жизнь борются медики. Один нападавший был нейтрализован на месте, а второй предпринял попытку скрыться, но был быстро задержан. Установлено, что преступники являются сторонниками запрещённой в России террористической организации ИГИЛ*. Процесс их задержания попал на видео.

* Запрещённая в России террористическая организация

Обложка © SHOT

Александра Мышляева
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