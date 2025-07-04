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4 июля, 16:46
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Установлены личности напавших на полицейских в Нальчике, у них проводят обыски

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Нальчике правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия, обыскивая места проживания лиц, подозреваемых в нападении на сотрудников полиции. По информации SHOT, один из нападавших является жителем Нальчика, а другой прибыл из близлежащего села. Личности обоих установлены и проверяются на причастность к другим преступлениям.

Как уже сообщал Life.ru, в результате нападения один сотрудник получил серьёзное ножевое ранение, за его жизнь борются медики. Согласно предварительным данным, один из нападавших был ликвидирован на месте происшествия, в то время как второй попытался бежать, но был вскоре задержан. Выяснилось, что лица, атаковавшие полицейских в Нальчике, являются приверженцами ИГИЛ* (организация, запрещенная в РФ), момент их задержания был зафиксирован на видео.

Опубликовано видео нападения на полицейских в Нальчике
Опубликовано видео нападения на полицейских в Нальчике

* Запрещённая в России террористическая организация

Николь Вербер
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