Стало известно, что творится в штабах ВСУ из-за приближения линии фронта к Днепру
ВСУ переводят штабы на запад Украины с приближением линии фронта к Днепру
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Украинское командование начало передислокацию штабов подразделений в западные регионы страны из-за приближения линии фронта к Днепру. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Приближение линии фронта к областному центру вынуждает командование подразделения переводить и штабы вооружённых формирований в западные регионы страны», — заявил собеседник ТАCС.
По его словам, 128-я отдельная бригада территориальной обороны из Днепра была переименована в механизированную. Для большинства насильно мобилизованных украинцев это изменение останется незамеченным, поскольку фактически речь идёт лишь о принципах финансирования, отметил источник.
Полноценная передача бригады в подчинение сухопутных войск ВСУ приведёт к сокращению финансирования со стороны городской администрации, но при этом увеличатся ассигнования от Министерства обороны Украины, пояснили представители силовых структур.
Ранее сообщалось о первом применении ВС РФ в Харькове универсального межвидового планирующего боеприпаса УМПБ-5. По данным прокуратуры Харьковской области, с борта фронтового бомбардировщика Су-34 были применены два высокоточных авиационных боеприпаса УМПБ-5. Согласно предварительной информации, запуск был осуществлён на дистанции приблизительно 100 километров. А сегодня украинские СМИ передавали информацию о взрывах в Днепропетровске.