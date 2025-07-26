Стало известно, что творится в штабах ВСУ из-за приближения линии фронта к Днепру

Украинское командование начало передислокацию штабов подразделений в западные регионы страны из-за приближения линии фронта к Днепру. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Приближение линии фронта к областному центру вынуждает командование подразделения переводить и штабы вооружённых формирований в западные регионы страны», — заявил собеседник ТАCС.

По его словам, 128-я отдельная бригада территориальной обороны из Днепра была переименована в механизированную. Для большинства насильно мобилизованных украинцев это изменение останется незамеченным, поскольку фактически речь идёт лишь о принципах финансирования, отметил источник.

Полноценная передача бригады в подчинение сухопутных войск ВСУ приведёт к сокращению финансирования со стороны городской администрации, но при этом увеличатся ассигнования от Министерства обороны Украины, пояснили представители силовых структур.