Люди плавают на матрасах: Обнинск уходит под воду после залповых ливней

Дорожное движение в Обнинске превратилось в регату из-за мощнейших дождей, пролившихся на Калужскую область. Видео с разгулом стихии публикуют местные паблики.

Мощный дождь привёл к наводнению в Обнинске. Видео © VK / ЧП Обнинск

Залповые ливни оказались настолько интенсивными, что вывели из строя всю транспортную систему города. Ливнёвки не справляются, а автобусы ездят с залитыми водой салонами, подтоплены и многоквартирные дома.