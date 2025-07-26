Люди плавают на матрасах: Обнинск уходит под воду после залповых ливней
Залповый ливень затопил улицы и многоквартирные дома в Обнинске
Обложка © ЧП Обнинск
Дорожное движение в Обнинске превратилось в регату из-за мощнейших дождей, пролившихся на Калужскую область. Видео с разгулом стихии публикуют местные паблики.
Мощный дождь привёл к наводнению в Обнинске. Видео © VK / ЧП Обнинск
Залповые ливни оказались настолько интенсивными, что вывели из строя всю транспортную систему города. Ливнёвки не справляются, а автобусы ездят с залитыми водой салонами, подтоплены и многоквартирные дома.
Этим дело не ограничилось — автомобили некоторых горожан пострадали от гидроудара. Кроме того, власти отменили празднование дня города в Белкинском парке. Впрочем, некоторые жители города ловят момент и получают удовольствие — как мужчина с надувным матрасом в ролике выше.
Ранее Life.ru рассказывал, что 21 июля рекорд по осадкам установила столица — дожди в Москве были настолько мощные, что уровень воды в Яузе поднялся на 2,5 метра. По данным синоптиков, ливень обрушил по 50 литров воды на каждый квадратный метр территории города.