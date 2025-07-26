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26 июля, 17:21

Люди плавают на матрасах: Обнинск уходит под воду после залповых ливней

Залповый ливень затопил улицы и многоквартирные дома в Обнинске

Обложка © ЧП Обнинск

Обложка © ЧП Обнинск

Дорожное движение в Обнинске превратилось в регату из-за мощнейших дождей, пролившихся на Калужскую область. Видео с разгулом стихии публикуют местные паблики.

Мощный дождь привёл к наводнению в Обнинске. Видео © VK / ЧП Обнинск

Залповые ливни оказались настолько интенсивными, что вывели из строя всю транспортную систему города. Ливнёвки не справляются, а автобусы ездят с залитыми водой салонами, подтоплены и многоквартирные дома.

Этим дело не ограничилось — автомобили некоторых горожан пострадали от гидроудара. Кроме того, власти отменили празднование дня города в Белкинском парке. Впрочем, некоторые жители города ловят момент и получают удовольствие — как мужчина с надувным матрасом в ролике выше.

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Ранее Life.ru рассказывал, что 21 июля рекорд по осадкам установила столица — дожди в Москве были настолько мощные, что уровень воды в Яузе поднялся на 2,5 метра. По данным синоптиков, ливень обрушил по 50 литров воды на каждый квадратный метр территории города.

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Юрий Лысенко
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