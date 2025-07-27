«Президент, помогите мне»: Бразильский боец ММА попросил у Путина гражданство РФ

«Я очень хочу российский паспорт. Это моя мечта. Я стремился для этого работать. Я бы хотел паспорт, потому что я на 100% русский. Президент, пожалуйста, помогите мне», — сказал Баррозу.

Бразилец выступает на профессиональном уровне с 2005 года. За это время он провёл 35 боев и одержал 26 побед. Девять из них он выиграл подряд. 45-летний боец сообщил, что планирует завершить карьеру после ещё одного поединка. Он также рассказал, что уже несколько лет живёт в России. Тут у него есть семья, жена и ребёнок. Кроме того, боец открыл в Москве курсы тренировок.