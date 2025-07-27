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26 июля, 22:36

«Президент, помогите мне»: Бразильский боец ММА попросил у Путина гражданство РФ

Живущий в России бразильский боец ММА Баррозу попросил у Путина гражданство РФ

Франсимар Баррозу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bodao__official

Франсимар Баррозу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bodao__official

Бразильский боец смешанного стиля Франсимар Баррозу во время визита в Мелитополь заявил о желании получить российское гражданство. Он выступил перед местными спортсменами и обратился к журналистам с просьбой.

«Я очень хочу российский паспорт. Это моя мечта. Я стремился для этого работать. Я бы хотел паспорт, потому что я на 100% русский. Президент, пожалуйста, помогите мне», — сказал Баррозу.

Бразилец выступает на профессиональном уровне с 2005 года. За это время он провёл 35 боев и одержал 26 побед. Девять из них он выиграл подряд. 45-летний боец сообщил, что планирует завершить карьеру после ещё одного поединка. Он также рассказал, что уже несколько лет живёт в России. Тут у него есть семья, жена и ребёнок. Кроме того, боец открыл в Москве курсы тренировок.

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Ранее Life.ru сообщал, что азербайджанский боец поп-ММА Джавид Рзаев лишился российского гражданства из-за конфликта с российским спортсменом Артуром Кулинским, в ходе которого допустил оскорбительные высказывания. Напомним, конфликт произошёл во время турнира в июле 2024 года, когда Рзаев в ходе словесной перепалки назвал Кулинского «русской свиньёй».

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Александра Мышляева
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