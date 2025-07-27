ПВО отразила ночную атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области

Ночью в воскресенье силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ в нескольких районах Ростовской области, включая Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Каменский и Белокалитвинский районы. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В результате атаки в Каменске-Шахтинском повреждения получила крыша дома на улице Танкистов. В хуторе Лесной Каменского района пострадали два автомобиля, а обломки сбитого БПЛА упали во двор частного дома на улице Королёва и на крышу здания на улице Свободы. На улице Ворошилова также были зафиксированы падения обломков.