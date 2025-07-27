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Регион
27 июля, 04:18

ПВО отразила ночную атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Ночью в воскресенье силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ в нескольких районах Ростовской области, включая Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Каменский и Белокалитвинский районы. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В результате атаки в Каменске-Шахтинском повреждения получила крыша дома на улице Танкистов. В хуторе Лесной Каменского района пострадали два автомобиля, а обломки сбитого БПЛА упали во двор частного дома на улице Королёва и на крышу здания на улице Свободы. На улице Ворошилова также были зафиксированы падения обломков.

Слюсарь подчеркнул, что, несмотря на повреждения, возгораний не произошло, никто из местных жителей не пострадал.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ ночью атаковали Волгоградскую область с помощью БПЛА. Из-за налёта беспилотников в регионе задерживаются поезда.

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Юния Ларсон
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