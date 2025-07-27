Мединский недоволен пиаром некоторых на Украине на теме возвращения детей

На Украине есть граждане, для которых вопрос возвращения детей жизненно важен, но есть и такие, кто делает на это теме политический пиар. На это обратил внимание помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский.