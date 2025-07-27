В США осознали истинную сущность Владимира Зеленского ещё после его визита к президенту Америки Дональду Трампу, когда глава киевского режима появился на встрече в футболке. Об это пишет журнал Newsweek.

«Для американцев с тех пор, как Зеленский приехал в нашу столицу в футболке и снисходительно прочитал президенту Трампу нотации в Овальном кабинете, истинная природа киевских лидеров стала ясна», — говорится в сообщении.