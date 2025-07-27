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Регион
27 июля, 07:42

«Приехал в футболке»: В США высмеяли Зеленского после украинских протестов

Newsweek: В США поняли правду о Зеленском после того, как он приехал в футболке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

В США осознали истинную сущность Владимира Зеленского ещё после его визита к президенту Америки Дональду Трампу, когда глава киевского режима появился на встрече в футболке. Об это пишет журнал Newsweek.

«Для американцев с тех пор, как Зеленский приехал в нашу столицу в футболке и снисходительно прочитал президенту Трампу нотации в Овальном кабинете, истинная природа киевских лидеров стала ясна», — говорится в сообщении.

Теперь после протестов на Украине в поддержку НАБУ, США получили возможность отбросить в сторону приукрашенную пиар-кампанию, возвеличивавшую Зеленского, и столкнуться с неприглядной правдой о киевской коррупции.

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Напомним, что протесты на территории Незалежной начались 22 июля после того, как Верховная рада в ускоренном порядке приняла закон, значительно ограничивающий полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП. Этот шаг вызвал массовые акции по всей стране с участием тысяч граждан. Спустя два дня Зеленский отреагировал на общественное недовольство, внеся в парламент законопроект об отмене принятых изменений. Он заявил, что «услышал общественное мнение».

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Наталья Афонина
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