«Приехал в футболке»: В США высмеяли Зеленского после украинских протестов
Newsweek: В США поняли правду о Зеленском после того, как он приехал в футболке
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В США осознали истинную сущность Владимира Зеленского ещё после его визита к президенту Америки Дональду Трампу, когда глава киевского режима появился на встрече в футболке. Об это пишет журнал Newsweek.
«Для американцев с тех пор, как Зеленский приехал в нашу столицу в футболке и снисходительно прочитал президенту Трампу нотации в Овальном кабинете, истинная природа киевских лидеров стала ясна», — говорится в сообщении.
Теперь после протестов на Украине в поддержку НАБУ, США получили возможность отбросить в сторону приукрашенную пиар-кампанию, возвеличивавшую Зеленского, и столкнуться с неприглядной правдой о киевской коррупции.
Напомним, что протесты на территории Незалежной начались 22 июля после того, как Верховная рада в ускоренном порядке приняла закон, значительно ограничивающий полномочия антикоррупционных органов НАБУ и САП. Этот шаг вызвал массовые акции по всей стране с участием тысяч граждан. Спустя два дня Зеленский отреагировал на общественное недовольство, внеся в парламент законопроект об отмене принятых изменений. Он заявил, что «услышал общественное мнение».