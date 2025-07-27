«Иллюзия собственной компетентности»: Россиян предупредили о коварстве ИИ

Искусственный интеллект, популярность которого растёт с каждым днём, является лишь инструментом, подобно калькулятору, использование которого не делает из человека плохого математика, однако мешает развитию базовых навыков. Особенно это актуально для детей, находящихся на этапе развития. Аналогичный эффект происходит и с мышлением, когда мы подвергаемся соблазну умных инструментов, предупредил врач-психиатр, психотерапевт Сергей Тарасов.

По его словам, мозг очень легко «разбаловать», если регулярно пользоваться нейросетями. Это ведёт к снижению когнитивных навыков, причём постепенно угасает не только способность анализировать и делать самостоятельные выводы, но и умение формулировать мысли, аргументировать свою точку зрения и сомневаться в чужой, то есть те качества, которые составляют основу критического мышления. Без постоянной тренировки эти функции снижаются, как мышцы ослабевают без нагрузки.

«Кроме того, возникает эффект иллюзии собственной компетентности. Когда ИИ выдаёт связный и убедительный текст, подростку или молодому взрослому может показаться, что это — результат его ума, его понимания темы. Возникает ощущение «я справился», хотя на самом деле интеллектуальной работы почти не было», — отметил врач в интервью «Газете.ru».