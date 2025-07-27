Опасная магия: Поттероманам поставили пугающий диагноз

Вера в магическое, сверхъестественное, нумерологию или астрологию сама по себе не является признаком шизотипического расстройства личности, ведь подобные убеждения могут быть лишь частью семейных традиций, личного мировоззрения, национальной культуры или просто способом справляться с неопределённостью. Однако повышенный интерес к мистике действительно может указывать на недуг, для диагностики которого требуется комплекс симптомов. Об этом рассказал врач-психиатр Сергей Тарасов.

«Шизотипическое расстройство действительно входит в так называемые заболевания шизофренического спектра, и при неблагоприятных условиях – наследственной отягощенности, употреблении психоактивных веществ, тяжёлых стрессах – может перерасти в психоз», — отметил психотерапевт.

Однако, по его словам, это не происходит автоматически. Многие люди с этим расстройством остаются стабильными, адаптированными и на протяжении всей жизни не переходят в более тяжелые состояния. Даже странное поведение или эксцентричные убеждения не являются основанием для диагноза, если при этом сохраняется социальная и когнитивная адаптация. Тем не менее если к магическому мышлению добавляются признаки изоляции, подозрительность, снижение способности к обучению или работе, тогда следует обратиться к специалисту, рекомендовал собеседник «Газеты.ru».