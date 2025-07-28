В Белоруссии заявили, что Лукашенко приглашают страны половины мира

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко поступает множество приглашений посетить различные страны мира. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1».

Рыженков отметил, что у него самого в последнее время было много зарубежных командировок, включая саммит БРИКС в Бразилии, участие в заседании Совета министров иностранных дел ШОС в Китае, а также визиты в Таиланд и Лаос.

«Есть вопрос конфиденциальности отношений с нашими партнёрами. Но, поверьте, приглашений очень много. Это и страны Африки, и Латинской Америки, и страны Азии. К примеру, последний визит в Лаос. И там президента ждут. И к нам тоже хотят ехать. Есть приглашения больше полмира, наверное, посетить», — заявил Рыженков.