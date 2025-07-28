Москвичка с 440 млн: Мама писателя Глуховского* стала одной из богатейших пенсионерок России

Мама писателя-иноагента Дмитрия Глуховского* теперь является одной из богатейших пенсионерок России. Сын купил и оформил на неё элитную квартиру за 200 млн рублей в московском районе Хамовники. Общая стоимость недвижки 72-летней женщины теперь составляет почти полмиллиарда рублей, выяснил SHOT.

Лариса Вениаминовна стала обладательницей 81,3 квадрата стоимостью ₽200 млн и большого машино-места в ЖК White Khamovniki. Это элитный ЖК в Олсуфьевском переулке в Хамовниках. Интересно, что трёхкомнатная квартира располагается на 3-м этаже, как и все квартиры Глуховского*.

Писатель уже переписал на мать две элитные квартиры в самом центре Москвы – на Петровке, стоимостью около ₽210 миллионов (160 и 145 квадратов). По всей видимости, это сделано, чтобы жильё не изъяли в пользу государства. Также на имя Ларисы Вениаминовны записан загородный дом в Одинцовском районе на 150 квадратов примерно за 30 млн рублей. Таким образом, москвичка является собственницей имущества на 440 млн рублей.

При всём этом мать писателя числится должницей и даже проиграла в суде. На ней висит около 360 тысяч рублей.