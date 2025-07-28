Позитив и развитие: Россиянам объяснили, почему съёмное жильё лучше собственного

В русской культуре принято иметь собственную недвижимость, которая ассоциируется с безопасностью. Однако подобная страховка подходит далеко не всем, уверена, член Российского психологического общества Наталья Искра. По её словам, для работающего человека более выгодно именно съёмное жильё.

Она объясняет, что с психологической точки зрения это кажется небезопасным, но в реальности ситуация может выглядеть иначе. Например, если в квартиру сверху въехала семья с маленькими детьми, которые шумят, а вы работаете дома и нуждаетесь в тишине, то съёмное жильё можно поменять. Кроме того, собственная квартира ограничивает мобильность человека, что особенно актуально для молодёжи.

Эксперт уверена, что стресс чаще вызывается экономической нестабильностью, а не формой владения недвижимости. Те, кто не может платить за аренду, вряд ли смогут позволить себе ипотеку. При этом ощущение «своего дома» возникает благодаря эмоциональным событиям и милым сердцу вещам, создающим уют.