«Большая пауза»: Брат фехтовальщицы Софьи Великой назвал причину её поражения на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Софья Великая приняла участие в ЧМ по фехтованию впервые с момента отстранения российских спортсменок в 2022 году. К сожалению, по итогам второго раунда она уступила украинке Юлии Бакастовой. Всё это время сестру на турнире в Тбилиси поддерживал фехтовальщик Трофим Великий. Он назвал причину поражения россиянки.

Фехтовальщик Трофим Великий поддержал свою сестру Софью на чемпионате мира. Видео © Пятый канал

«Всё прошло на наивысшем уровне, как обычно и до этого всё проходило. Давно не было таких соревнований, большая пауза была. Результаты мы все видели сами», — подчеркнул собеседник Пятого канала.