«Большая пауза»: Брат фехтовальщицы Софьи Великой назвал причину её поражения на ЧМ
Фехтовальщик Трофим Великий поддержал свою сестру Софью на ЧМ в Тбилиси
Софья Великая. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / velikayasa
Двукратная олимпийская чемпионка саблистка Софья Великая приняла участие в ЧМ по фехтованию впервые с момента отстранения российских спортсменок в 2022 году. К сожалению, по итогам второго раунда она уступила украинке Юлии Бакастовой. Всё это время сестру на турнире в Тбилиси поддерживал фехтовальщик Трофим Великий. Он назвал причину поражения россиянки.
Фехтовальщик Трофим Великий поддержал свою сестру Софью на чемпионате мира. Видео © Пятый канал
«Всё прошло на наивысшем уровне, как обычно и до этого всё проходило. Давно не было таких соревнований, большая пауза была. Результаты мы все видели сами», — подчеркнул собеседник Пятого канала.
Напомним, Софья Великая не пробилась в 1/16 финала в индивидуальном турнире саблисток, который проходил в Тбилиси. Россиянка проиграла в напряжённом бою украинке Юлии Бакастовой, встреча закончилась со счётом 14:15. При этом сборная России по женскому фехтованию завоевала серебряные медали. В финальном поединке российские спортсменки уступили команде Франции.