Полные воды подвалы: Названа возможная причина обрушения дома в Астрахани
Причиной обрушения подъезда дома в Астрахани мог стать размытый водой фундамент
Обложка © МЧС России
Фундамент рухнувшего дома на улице Ляхова в Астрахани могло размыть водой, что могло привести к обрушению целого подъезда после взрыва. Предварительную причину называет Mash.
Последствия обрушения дома в Астрахани. Видео © МЧС России
По сведениям журналистов, жители соседнего дома больше трёх недель жаловались на затопленные подвалы многоэтажки. Они говорят, что водоканал на обращения не реагировал.
Напомним, подъезд жилого дома на улице Ляхова, 6 рухнул в Астрахани. Жильцов эвакуируют, а под завалами ищут пострадавших. Здание было признано аварийным ещё в 2019 году, но расселять людей начали только в начале этого года. Дому больше 60 лет.