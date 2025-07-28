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28 июля, 09:18

Полные воды подвалы: Названа возможная причина обрушения дома в Астрахани

Причиной обрушения подъезда дома в Астрахани мог стать размытый водой фундамент

Обложка © МЧС России

Обложка © МЧС России

Фундамент рухнувшего дома на улице Ляхова в Астрахани могло размыть водой, что могло привести к обрушению целого подъезда после взрыва. Предварительную причину называет Mash.

Последствия обрушения дома в Астрахани. Видео © МЧС России

По сведениям журналистов, жители соседнего дома больше трёх недель жаловались на затопленные подвалы многоэтажки. Они говорят, что водоканал на обращения не реагировал.

Опубликовано видео с места обрушения дома с 1 по 5 этаж в Астрахани
Опубликовано видео с места обрушения дома с 1 по 5 этаж в Астрахани

Напомним, подъезд жилого дома на улице Ляхова, 6 рухнул в Астрахани. Жильцов эвакуируют, а под завалами ищут пострадавших. Здание было признано аварийным ещё в 2019 году, но расселять людей начали только в начале этого года. Дому больше 60 лет.

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Андрей Бражников
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