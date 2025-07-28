Полные воды подвалы: Названа возможная причина обрушения дома в Астрахани

Фундамент рухнувшего дома на улице Ляхова в Астрахани могло размыть водой, что могло привести к обрушению целого подъезда после взрыва. Предварительную причину называет Mash .

По сведениям журналистов, жители соседнего дома больше трёх недель жаловались на затопленные подвалы многоэтажки. Они говорят, что водоканал на обращения не реагировал.