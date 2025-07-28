«Мир рухнул»: Российская рапиристка — о поражении от сборной Украины

Рапиристка Марта Мартемьянова прокомментировала вылет российской команды в 1/8 финала командного турнира на чемпионате мира по фехтованию, проходящем в Тбилиси. В понедельник сборная России уступила украинской команде со счётом 36:45.

В беседе с «Матч ТВ» спортсменка призналась, что поражение далось очень тяжело.

«Мы ещё будем разбирать причины, но сейчас… такое чувство, будто мир рухнул перед глазами», — сказала Мартемьянова.

Напомним, российские фехтовальщицы участвуют в чемпионате мира под нейтральным флагом. Это стало возможным после решения Международной федерации фехтования (FIE), принятого в марте.