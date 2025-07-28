Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 10:48

«Мир рухнул»: Российская рапиристка — о поражении от сборной Украины

Рапиристка Мартемьянова о поражении от Украины на ЧМ: Мир рухнул перед глазами

Обложка © Wikipedia / tatarstan.ru

Обложка © Wikipedia / tatarstan.ru

Рапиристка Марта Мартемьянова прокомментировала вылет российской команды в 1/8 финала командного турнира на чемпионате мира по фехтованию, проходящем в Тбилиси. В понедельник сборная России уступила украинской команде со счётом 36:45.

В беседе с «Матч ТВ» спортсменка призналась, что поражение далось очень тяжело.

«Слишком русские»: В ГД объяснили, почему чемпионке Мельниковой не дали выступить под Аллегрову
«Слишком русские»: В ГД объяснили, почему чемпионке Мельниковой не дали выступить под Аллегрову

«Мы ещё будем разбирать причины, но сейчас… такое чувство, будто мир рухнул перед глазами», — сказала Мартемьянова.

Напомним, российские фехтовальщицы участвуют в чемпионате мира под нейтральным флагом. Это стало возможным после решения Международной федерации фехтования (FIE), принятого в марте.

Копаний м’яч и гаківка: На Украине предложили избавиться от «языка москалей» в спорте
Копаний м’яч и гаківка: На Украине предложили избавиться от «языка москалей» в спорте

Ранее Life.ru рассказывал, что российской спортсменке Ангелине Мельниковой не разрешили на международных турнирах выступать под песню «Младший лейтенант». Гимнастка уточнила, что для выступлений стало трудно выбирать песни, поскольку далеко не все они подходят.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar