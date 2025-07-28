«Мир рухнул»: Российская рапиристка — о поражении от сборной Украины
Рапиристка Мартемьянова о поражении от Украины на ЧМ: Мир рухнул перед глазами
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Рапиристка Марта Мартемьянова прокомментировала вылет российской команды в 1/8 финала командного турнира на чемпионате мира по фехтованию, проходящем в Тбилиси. В понедельник сборная России уступила украинской команде со счётом 36:45.
В беседе с «Матч ТВ» спортсменка призналась, что поражение далось очень тяжело.
«Мы ещё будем разбирать причины, но сейчас… такое чувство, будто мир рухнул перед глазами», — сказала Мартемьянова.
Напомним, российские фехтовальщицы участвуют в чемпионате мира под нейтральным флагом. Это стало возможным после решения Международной федерации фехтования (FIE), принятого в марте.
Ранее Life.ru рассказывал, что российской спортсменке Ангелине Мельниковой не разрешили на международных турнирах выступать под песню «Младший лейтенант». Гимнастка уточнила, что для выступлений стало трудно выбирать песни, поскольку далеко не все они подходят.