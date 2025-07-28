Из рухнувшей многоэтажки в Астрахани срочно спасают жильцов

В Астрахани началась экстренная эвакуация жителей после обрушения подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин, который прибыл на место происшествия.

«Личный состав — 96 человек, 28 единиц техники. Организован оперативный штаб, в состав которого вошли все оперативные службы, представители Министерства здравоохранения, привлекаются дополнительные силы и средства», — сообщил Бабушкин.

В Астрахани эвакуируют людей после обрушение подъезда многоквартирного домаВидео © Telegram / Игорь Бабушкин