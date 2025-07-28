Из рухнувшей многоэтажки в Астрахани срочно спасают жильцов
Из аварийного дома в Астрахани эвакуируют людей после обрушения подъезда
Обложка © Telegram / Игорь Бабушкин
В Астрахани началась экстренная эвакуация жителей после обрушения подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин, который прибыл на место происшествия.
«Личный состав — 96 человек, 28 единиц техники. Организован оперативный штаб, в состав которого вошли все оперативные службы, представители Министерства здравоохранения, привлекаются дополнительные силы и средства», — сообщил Бабушкин.
В Астрахани эвакуируют людей после обрушение подъезда многоквартирного домаВидео © Telegram / Игорь Бабушкин
Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 12:12 по местному времени 28 июля. В первую очередь были эвакуированы 15 жильцов. Обрушение затронуло квартиры с первого по пятый этаж.
Напомним, в Астрахани произошло обрушение подъезда жилого дома №6 на улице Ляхова. В настоящее время осуществляется эвакуация жителей и поисково-спасательные мероприятия. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение началось только в этом году. Здание существует уже более 60 лет.