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Регион
28 июля, 11:08

Из рухнувшей многоэтажки в Астрахани срочно спасают жильцов

Из аварийного дома в Астрахани эвакуируют людей после обрушения подъезда

Обложка © Telegram / Игорь Бабушкин

Обложка © Telegram / Игорь Бабушкин

В Астрахани началась экстренная эвакуация жителей после обрушения подъезда многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин, который прибыл на место происшествия.

«Личный состав — 96 человек, 28 единиц техники. Организован оперативный штаб, в состав которого вошли все оперативные службы, представители Министерства здравоохранения, привлекаются дополнительные силы и средства», — сообщил Бабушкин.

В Астрахани эвакуируют людей после обрушение подъезда многоквартирного домаВидео © Telegram / Игорь Бабушкин

Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 12:12 по местному времени 28 июля. В первую очередь были эвакуированы 15 жильцов. Обрушение затронуло квартиры с первого по пятый этаж.

Рухнувший в Астрахани дом должны были снести ещё весной
Рухнувший в Астрахани дом должны были снести ещё весной

Напомним, в Астрахани произошло обрушение подъезда жилого дома №6 на улице Ляхова. В настоящее время осуществляется эвакуация жителей и поисково-спасательные мероприятия. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение началось только в этом году. Здание существует уже более 60 лет.

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Анастасия Никонорова
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