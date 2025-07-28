Рухнувший в Астрахани дом должны были снести ещё весной
SHOT: Дом, который обрушился в Астрахани, должны были снести 1 апреля 2025 года
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Рухнувший дом на улице Ляхова в Астрахани подлежал сносу, его должны были ликвидировать ещё 1 апреля текущего 2025 года. При этом ответственные лица проигнорировали предписание, оставив жильцов в аварийном состоянии, сообщает Telegram-канал SHOT.
На данный момент основной причиной обрушения здания является размытый водой фундамент. Как оказалось жильцы многих домов постоянно жаловались на регулярные протечки в местный Водоканал. По их словам, из-за этих ситуаций дворы превращались в настоящие озера.
Напомним, в Астрахани обрушился подъезд жилого дома №6 по улице Ляхова. Сейчас проводится эвакуация жильцов и поисково-спасательные работы. Дом был признан аварийным ещё в 2019 году, однако расселение началось лишь в этом году. Зданию более 60 лет.