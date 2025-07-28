Рухнувший в Астрахани дом должны были снести ещё весной

Рухнувший дом на улице Ляхова в Астрахани подлежал сносу, его должны были ликвидировать ещё 1 апреля текущего 2025 года. При этом ответственные лица проигнорировали предписание, оставив жильцов в аварийном состоянии, сообщает Telegram-канал SHOT.