Минздрав региона опроверг сообщения о трёх пострадавших при обрушении дома в Астрахани

Информация о трёх пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома в Астрахани не подтвердилась. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, ссылаясь на данные областного Минздрава.

Как уточнили в пресс-службе администрации, единственным пострадавшим оказался маломобильный житель соседнего подъезда — его госпитализировали из-за сильного стресса.