Минздрав региона опроверг сообщения о трёх пострадавших при обрушении дома в Астрахани
Власти Астраханской области опровергли данные о трёх пострадавших
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Информация о трёх пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома в Астрахани не подтвердилась. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, ссылаясь на данные областного Минздрава.
Как уточнили в пресс-службе администрации, единственным пострадавшим оказался маломобильный житель соседнего подъезда — его госпитализировали из-за сильного стресса.
Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что в результате обрушения могли пострадать трое человек. Эти сведения, по словам региональных властей, не соответствуют действительности.
Напомним, в Астрахани произошло обрушение подъезда жилого дома №6 на улице Ляхова. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение началось только в этом году. Здание существует уже более 60 лет.