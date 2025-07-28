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Регион
28 июля, 11:21

Минздрав региона опроверг сообщения о трёх пострадавших при обрушении дома в Астрахани

Власти Астраханской области опровергли данные о трёх пострадавших

Обложка © Telegram/ Игорь Бабушкин

Обложка © Telegram/ Игорь Бабушкин

Информация о трёх пострадавших в результате частичного обрушения жилого дома в Астрахани не подтвердилась. Об этом сообщили в оперативном штабе региона, ссылаясь на данные областного Минздрава.

Как уточнили в пресс-службе администрации, единственным пострадавшим оказался маломобильный житель соседнего подъезда — его госпитализировали из-за сильного стресса.

Ранее со ссылкой на МЧС сообщалось, что в результате обрушения могли пострадать трое человек. Эти сведения, по словам региональных властей, не соответствуют действительности.

Полные воды подвалы: Названа возможная причина обрушения дома в Астрахани
Полные воды подвалы: Названа возможная причина обрушения дома в Астрахани

Напомним, в Астрахани произошло обрушение подъезда жилого дома №6 на улице Ляхова. Дом был признан аварийным еще в 2019 году, но расселение началось только в этом году. Здание существует уже более 60 лет.

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Марина Фещенко
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