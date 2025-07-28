Магнит, что с ценниками? Покупатели возмутились после попытки магазина «налюбить» их на деньги
В Магните стали указывать цену за 100 граммов товара, а не за целую упаковку
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В розничной сети «Магнит» изменили формат указания цен — теперь на некоторых позициях стоимость отображается за 100 граммов продукта, а не за целую упаковку. Один из покупателей поделился в соцсетях снимками товаров с обновлёнными ценниками.
«Как интересно получается: они стали писать цену за 100 граммов на упаковках с фиксированным объёмом/весом. Разве мы можем вскрыть упаковку на 400 граммов и отсыпать оттуда 100 граммов? Нет. Так зачем тогда это откровенное желание налюбить своего клиента?» — написал пользователь Пикабу.
Ранее федеральная антимонопольная служба РФ ужесточила надзор за ценообразованием на бутилированную воду и продовольственные товары в зонах аэровокзалов. Основанием для этого решения стали многочисленные обращения граждан о значительном подорожании продукции. До этого сообщалось, что бутылку 0,5 обычной воды во Внуково продают за почти 500 рублей.