Магнит, что с ценниками? Покупатели возмутились после попытки магазина «налюбить» их на деньги

В розничной сети «Магнит» изменили формат указания цен — теперь на некоторых позициях стоимость отображается за 100 граммов продукта, а не за целую упаковку. Один из покупателей поделился в соцсетях снимками товаров с обновлёнными ценниками.

«Как интересно получается: они стали писать цену за 100 граммов на упаковках с фиксированным объёмом/весом. Разве мы можем вскрыть упаковку на 400 граммов и отсыпать оттуда 100 граммов? Нет. Так зачем тогда это откровенное желание налюбить своего клиента?» — написал пользователь Пикабу.