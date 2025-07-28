В ГД предупредили о рисках дискриминации из-за дополнительных выходных для работников с детьми

Зампред думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предупредила, что избыточные меры поддержки родителей могут привести к обратному эффекту — дискриминации на рынке труда. Об этом она заявила в интервью «Постньюс», комментируя инициативу депутата Евгения Марченко о ежемесячном выходном для ухода за ребёнком.

«Резюме человека, которому нужно слишком много мер поддержки, будет рассматриваться не в первую очередь», — отметила Буцкая. По её мнению, подобные изменения нужно внедрять аккуратно, учитывая интересы работодателей.