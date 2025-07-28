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28 июля, 15:24

В ГД предупредили о рисках дискриминации из-за дополнительных выходных для работников с детьми

Буцкая: Дополнительный выходной для родителей может привести к дискриминации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Зампред думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предупредила, что избыточные меры поддержки родителей могут привести к обратному эффекту — дискриминации на рынке труда. Об этом она заявила в интервью «Постньюс», комментируя инициативу депутата Евгения Марченко о ежемесячном выходном для ухода за ребёнком.

«Резюме человека, которому нужно слишком много мер поддержки, будет рассматриваться не в первую очередь», — отметила Буцкая. По её мнению, подобные изменения нужно внедрять аккуратно, учитывая интересы работодателей.

Также парламентарий напомнила, что Госдума работает над созданием «демографического меню» на сайтах с вакансиями. Это позволит компаниям заранее указывать льготы для родителей, а соискателям — выбирать оптимальные условия работы.

Психологу показалось мало одного дополнительного выходного для семей с детьми
Психологу показалось мало одного дополнительного выходного для семей с детьми

Ранее в России предложили раз в месяц давать дополнительный выходной для одного из работающих родителей с детьми до 18 лет. В Государственной Думе полагают, что данная инициатива поможет сохранению и развитию традиционных ценностей. Лидер движения «Отцы России» Андрей Коченов и популярная актриса Эвелина Блёданс в беседе с Life.ru выразили одобрение. По их мнению, введение такого праздника, как «день семьи», создаст дополнительные возможности для улучшения взаимопонимания между поколениями.

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Александра Мышляева
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