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Регион
28 июля, 15:53

На Украине отменили местные выборы вслед за президентскими

ЦИК Украины заявил, что осенние местные выборы отменены из-за военного положения

Обложка © ТАСС / Максим Никитин

Обложка © ТАСС / Максим Никитин

На Украине отменяются местные выборы, назначенные на октябрь 2025 года, причиной называется продолжающееся действие военного положения. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны (ЦИК).

«Местные выборы на Украине согласно избирательному законодательству проводятся одновременно на всей территории страны в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и председателей и, соответственно, должны были бы состояться в последнее воскресенье октября этого года. <...> Введено военное положение, во время действия которого никакие выборы не организуются», — сказано в тексте.

Спикер Рады Стефанчук: На Украине готовят закон для послевоенных выборов
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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский намерен изменить конституцию Украины, чтобы сохранить власть. Президентские выборы он отменил, ссылаясь на военное положение в стране. Депутат Верховной рады Александр Дубинский не исключил, что Зеленский просто боится голосования, так как знает, что проиграет его.

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Татьяна Миссуми
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