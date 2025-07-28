На Украине отменили местные выборы вслед за президентскими
ЦИК Украины заявил, что осенние местные выборы отменены из-за военного положения
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На Украине отменяются местные выборы, назначенные на октябрь 2025 года, причиной называется продолжающееся действие военного положения. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны (ЦИК).
«Местные выборы на Украине согласно избирательному законодательству проводятся одновременно на всей территории страны в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и председателей и, соответственно, должны были бы состояться в последнее воскресенье октября этого года. <...> Введено военное положение, во время действия которого никакие выборы не организуются», — сказано в тексте.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский намерен изменить конституцию Украины, чтобы сохранить власть. Президентские выборы он отменил, ссылаясь на военное положение в стране. Депутат Верховной рады Александр Дубинский не исключил, что Зеленский просто боится голосования, так как знает, что проиграет его.