На Украине отменили местные выборы вслед за президентскими

На Украине отменяются местные выборы, назначенные на октябрь 2025 года, причиной называется продолжающееся действие военного положения. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны (ЦИК).

«Местные выборы на Украине согласно избирательному законодательству проводятся одновременно на всей территории страны в последнее воскресенье октября пятого года полномочий местных советов и председателей и, соответственно, должны были бы состояться в последнее воскресенье октября этого года. <...> Введено военное положение, во время действия которого никакие выборы не организуются», — сказано в тексте.