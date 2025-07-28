Фестиваль «Россия – Моя история. Херсонес» собрал более 80 000 участников

В мультимедийных исторических парках «Россия — Моя история» в минувшие выходные прошёл Всероссийский фестиваль, приуроченный ко Дню Крещения Руси. Основной темой стало погружение в историю христианства и Древнего Херсонеса. Мероприятие, состоявшееся 26–27 июля при поддержке Минпросвещения, охватило 25 парков по всей стране и привлекло более 80 000 участников.

Фестиваль стал продолжением масштабной работы по популяризации истории — он приурочен к открытию новой экспозиции Музея Христианства в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Севастополе.

Руководитель проекта Иван Есин напомнил:

«В прошлом году 28 июля по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по поручению Президента России Владимира Путина открыл свои двери Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес", созданный на той земле, где в своё время крестился князь Владимир со своей дружиной. За год существования комплекс посетили более трёх миллионов человек...»

Он также отметил, что к нынешнему празднику была подготовлена специальная программа.

«Сердцем, конечно, этого празднования является Херсонес. Здесь 28 июля в Музее Христианства открылась первая часть экспозиции, которая называется "Крёстный Отец". Это была очень сложная задача – рассказать о христианстве доступным для молодёжи языком. Экспозицию-иммерсивное погружение в эпоху создавала большая творческая группа историков и редакторов во главе с митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном – автором и идейным вдохновителем проекта».

В рамках фестиваля прошла премьера бенто-сериала о Древнем Херсонесе, тематические экскурсии, лекции Российского общества «Знание», а также мультимедийные программы о христианстве и Крещении Руси.

— «Фестиваль способствует сохранению исторической памяти, укреплению духовных и культурных ценностей нашего народа. Необходимо помнить о нашем наследии и передавать его будущим поколениям», — подчеркнул председатель Совета МО Луганска Сергей Цемкало.

Пользователи в соцсетях оставляют положительные отзывы:

«Спасибо, все мероприятия прошли прекрасно и на высоком уровне! Очень интересный и зрелищный бенто-фильм. Но особое впечатление произвёл лектор, рассказывающий об истории Крыма — его хотелось слушать ещё часа полтора как минимум!» — написала Анна из Краснодара.

«Сериал классный — с помощью нейросети мы узнали об истории Древней Руси, всё так современно и интерактивно!» — поделилась гостья казанского парка.

«Хорошие короткометражки, а для школьников прекрасный материал... и не для школьников тоже. Спасибо тем, кто это придумал и воплотил».

В разных регионах фестиваль дополнили собственными форматами:

В Краснодаре прошла викторина «Тропинками святой Руси» и мастер-классы для детей.

В Пятигорске — ярмарка «Святая Русь» и выставка изделий народных мастеров.

В Ставрополе — экспозиция «Пропилеи православия» о влиянии веры на культуру и общество.

В Перми дети пробовали писать пером на мастер-классе «Письменность на Руси».

В Омске открылась выставка детских рисунков «Святая Русь, мы за тебя стоим».

В Самаре — лекции, викторины и выставка «Церковь и образование» с участием иеромонаха Герасима (Вертей).