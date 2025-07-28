Генерал Саранча атакует: На Украине обвинили Россию в нашествии крылатых вредителей

Украинский чиновник обвинил Россию в нашествии саранчи, назвав его «экоцидом». Такое заявление сделал заместитель председателя Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский в интервью Latifundist.

«Нашествие саранчи — следствие экоцида России против Украины. Да и не только против Украины, но и против всего мира», — заявил Чайковский.