Генерал Саранча атакует: На Украине обвинили Россию в нашествии крылатых вредителей
Госпродпотребслужба Украины обвинила Россию в экоциде из-за нашествия саранчи
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Украинский чиновник обвинил Россию в нашествии саранчи, назвав его «экоцидом». Такое заявление сделал заместитель председателя Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский в интервью Latifundist.
«Нашествие саранчи — следствие экоцида России против Украины. Да и не только против Украины, но и против всего мира», — заявил Чайковский.
Чиновник утверждает, что с 2022 по 2025 год наибольшее количество вредителей наблюдалось именно в регионах, где ведутся активные боевые действия. По его мнению, это свидетельствует о целенаправленном воздействии на экосистему.
Ранее Life.ru рассказывал о нашествии саранчи на Запорожье — жители жалуются на насекомых, которые залетают в квартиры через окна. Эксперты связывают ситуацию с засушливым сезоном и боевыми действиями, которые мешают проводить необходимые агротехнические мероприятия. К 25 июля рои вредителей достигли Киева.