Трамп сообщил о приглашении в Китай, но опроверг поиск встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил приглашение посетить Китай, при этом опровергнув сообщения о том, что он активно искал возможность провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Лживые СМИ сообщают, что я ищу возможности провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Это не соответствует действительности, я ничего не ищу», – написал он в своей социальной сети Truth Social.