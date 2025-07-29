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Регион
29 июля, 04:56

Трамп сообщил о приглашении в Китай, но опроверг поиск встречи с Си Цзиньпином

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил приглашение посетить Китай, при этом опровергнув сообщения о том, что он активно искал возможность провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Лживые СМИ сообщают, что я ищу возможности провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. Это не соответствует действительности, я ничего не ищу», – написал он в своей социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, он может поехать в Китай, но только по приглашению председателя Си Цзиньпина, которое уже было направлено. Глава Белого дома подчеркнул, что в противном случае он не заинтересован в этом визите.

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Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп сократил пятидесятидневный срок, который дал России на урегулирование конфликта на Украине, до 10-12 дней. Он подчеркнул, что потерял интерес к переговорам с Москвой, которые не приводят к прорыву.

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Юния Ларсон
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