«Правительство на волоске»: Экс-глава МИД Австрии высказалась о ситуации в Сербии

Положение президента Сербии Александра Вучича крайне неустойчиво, считает экс-министр Австрии Карин Кнайсль. Такое мнение руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ высказала в интервью ТАСС.

«Несколько недель назад произошла эскалация, и по кадрам, по сообщениям в СМИ складывалось впечатление, что положение правительства Вучича висит на волоске», — сказала Кнайсль.

По её словам, текущая ситуация в Белграде выглядит крайне запутанной. Она отметила противоречивость действий сербского лидера, который, с одной стороны, заявляет о готовящемся против него перевороте, а с другой — демонстрирует примирительный тон в отношении Брюсселя.