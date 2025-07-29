«Правительство на волоске»: Экс-глава МИД Австрии высказалась о ситуации в Сербии
Экс-министр Австрии Кнайсль: Правительство Вучича балансирует на грани
Александр Вучич. Обложка © Life.ru
Положение президента Сербии Александра Вучича крайне неустойчиво, считает экс-министр Австрии Карин Кнайсль. Такое мнение руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ высказала в интервью ТАСС.
«Несколько недель назад произошла эскалация, и по кадрам, по сообщениям в СМИ складывалось впечатление, что положение правительства Вучича висит на волоске», — сказала Кнайсль.
По её словам, текущая ситуация в Белграде выглядит крайне запутанной. Она отметила противоречивость действий сербского лидера, который, с одной стороны, заявляет о готовящемся против него перевороте, а с другой — демонстрирует примирительный тон в отношении Брюсселя.
Кнайсль подчеркнула, что Вучич оказался в сложной ситуации, пытаясь балансировать между различными политическими силами. Она указала, что он продолжает курс на вступление Сербии в ЕС, одновременно отказываясь присоединяться к санкциям против России. По мнению экс-министра, такая двойственная позиция делает его политику непоследовательной, но осуждать его в данной ситуации она не стала, признавая сложность его положения.
Напомним, вечером 28 июня в Белграде произошли столкновения между протестующими и полицией. Около 36 тысяч человек приняли участие в несанкционированном митинге, выдвинув президенту Вучичу ультиматум: досрочные парламентские выборы. Демонстранты также блокировали улицы в различных муниципалитетах, требуя как немедленного освобождения всех ранее задержанных, так и организации внеочередных выборов в парламент.