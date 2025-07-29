Песков: Россия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия не ведёт огонь по гражданским объектам на территории Украины. Об этом он сообщил в ходе брифинга, комментируя обвинения Киева в атаке на исправительное учреждение в Запорожской области.
«Российская армия не наносит ударов по гражданским целям. Удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре», — отметил Песков.
Между тем Украина сознательно выбирает гражданские цели для ударов. В ночь с 23 на 24 июля Краснодарский край стал объектом масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов, организованной ВСУ. По оценкам местных жителей, этот удар был одним из самых сильных за последнее время.