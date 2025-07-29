Песков: Россия не наносит ударов по гражданским объектам на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия не ведёт огонь по гражданским объектам на территории Украины. Об этом он сообщил в ходе брифинга, комментируя обвинения Киева в атаке на исправительное учреждение в Запорожской области.

«Российская армия не наносит ударов по гражданским целям. Удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре», — отметил Песков.