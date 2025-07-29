Политолог объяснил, зачем США «охотятся» за Командорскими островами

Стратегическое значение Командорских островов в Тихоокеанском регионе вызывает интерес у Соединённых Штатов. Такое мнение выразил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

«Расположив военный контингент на Командорских островах, можно отслеживать перемещения других стран, в первую очередь, Китая, по океану. Покупка этих территорий также дала бы Штатам возможность контролировать достаточно большую зону, где можно добывать природные ресурсы и развивать рыбный промысел. Это всё достаточно выгодно для Вашингтона», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Политолог подчеркнул, что приобретение территорий – вполне обыденная практика для США. Однако, в случае отказа другой стороны от сделки, американская сторона может прибегнуть к угрозам. Эксперт напомнил, что ранее у России были приобретены Аляска и северная часть Калифорнии, где сегодня находится Сан-Франциско. По его словам, зачастую подобные сделки сопровождаются скрытыми или явными угрозами применения силы.

По мнению политолога, заполучить Командорские острова Вашингтону не удастся, поскольку в текущей ситуации сценарий, при котором Россия продаёт часть своей территории США, представляется крайне маловероятным.