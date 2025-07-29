Политолог объяснил, зачем США «охотятся» за Командорскими островами
Политолог Марков: США хотят выкупить острова у РФ из-за стратегического значения
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Стратегическое значение Командорских островов в Тихоокеанском регионе вызывает интерес у Соединённых Штатов. Такое мнение выразил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.
«Расположив военный контингент на Командорских островах, можно отслеживать перемещения других стран, в первую очередь, Китая, по океану. Покупка этих территорий также дала бы Штатам возможность контролировать достаточно большую зону, где можно добывать природные ресурсы и развивать рыбный промысел. Это всё достаточно выгодно для Вашингтона», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.ru».
Политолог подчеркнул, что приобретение территорий – вполне обыденная практика для США. Однако, в случае отказа другой стороны от сделки, американская сторона может прибегнуть к угрозам. Эксперт напомнил, что ранее у России были приобретены Аляска и северная часть Калифорнии, где сегодня находится Сан-Франциско. По его словам, зачастую подобные сделки сопровождаются скрытыми или явными угрозами применения силы.
По мнению политолога, заполучить Командорские острова Вашингтону не удастся, поскольку в текущей ситуации сценарий, при котором Россия продаёт часть своей территории США, представляется крайне маловероятным.
Напомним, ранее подполковник американской армии Джеффри Фриц предложил правительству США выкупить у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов. Это архипелаг в северной части Тихого океана, состоящий из четырёх островов. Административно Командоры входят в состав Алеутского района Камчатского края. Острова имеют стратегическое значение как часть морских путей в Арктику. В Госдуме ответили, что российская сторона не может рассматривать подобные предложения, они являются «несерьёзной глупостью».