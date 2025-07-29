«Кричите, сколько хотите»: Уролог раскрыл, как частный дом влияет на сексуальную жизнь

Для улучшения интимной сферы и повышения рождаемости парам стоит задуматься о переезде в собственный дом. Об этом заявил уролог, андролог Марк Гадзиян, комментируя новую идею общественников обязать застройщиков возводить многоэтажные дома с толстыми стенами, так как плохая звукоизоляция плохо влияет на интимную жизнь россиян.

«Самый идеальный вид для жизни — это частный дом, где не нужны толстые стены и ещё какие-либо хитрости для хорошей сексуальной жизни — отправили детей к бабушке и кричите во время близости сколько хотите, соседи не услышат», — пояснил специалист в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Врач отмечает, что звукопроницаемость квартир в многоэтажках может быть проблемой из-за разницы в темпераментах партнёров. Не всем комфортно слышать чужие звуки во время близости. Кто-то выражает эмоции громко, кто-то сдержанно. Одним это нравится, другим – нет.