«Кричите, сколько хотите»: Уролог раскрыл, как частный дом влияет на сексуальную жизнь
Уролог Гадзиян: Переезд в частный дом поможет наладить интимную жизнь
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Для улучшения интимной сферы и повышения рождаемости парам стоит задуматься о переезде в собственный дом. Об этом заявил уролог, андролог Марк Гадзиян, комментируя новую идею общественников обязать застройщиков возводить многоэтажные дома с толстыми стенами, так как плохая звукоизоляция плохо влияет на интимную жизнь россиян.
«Самый идеальный вид для жизни — это частный дом, где не нужны толстые стены и ещё какие-либо хитрости для хорошей сексуальной жизни — отправили детей к бабушке и кричите во время близости сколько хотите, соседи не услышат», — пояснил специалист в беседе с интернет-изданием Regions.ru.
Врач отмечает, что звукопроницаемость квартир в многоэтажках может быть проблемой из-за разницы в темпераментах партнёров. Не всем комфортно слышать чужие звуки во время близости. Кто-то выражает эмоции громко, кто-то сдержанно. Одним это нравится, другим – нет.
«Но с другой стороны — когда ночью ты спишь и тебе рано вставать на работу, а за стеной или над головой громко кричат соседи во время секса — тут звукоизолированные стены конечно не помешают», — подытожил эксперт.
Напомним, ранее эксперты по ЖКХ рассказали, что россияне могут схлопотать штраф за громкий секс, если интимная жизнь нарушает режим тишины. Поэтому в России предложили обязать застройщиков делать в домах толстые стены, чтобы граждане не стеснялись заниматься сексом. Авторы инициативы считают, что данная мера даст возможность людям вести более полную и насыщенную личную жизнь, что в свою очередь положительно скажется на демографической ситуации в стране. В Госдуме одобрили данную идею.