Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 11:56

«Кричите, сколько хотите»: Уролог раскрыл, как частный дом влияет на сексуальную жизнь

Уролог Гадзиян: Переезд в частный дом поможет наладить интимную жизнь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Для улучшения интимной сферы и повышения рождаемости парам стоит задуматься о переезде в собственный дом. Об этом заявил уролог, андролог Марк Гадзиян, комментируя новую идею общественников обязать застройщиков возводить многоэтажные дома с толстыми стенами, так как плохая звукоизоляция плохо влияет на интимную жизнь россиян.

«Самый идеальный вид для жизни — это частный дом, где не нужны толстые стены и ещё какие-либо хитрости для хорошей сексуальной жизни — отправили детей к бабушке и кричите во время близости сколько хотите, соседи не услышат», — пояснил специалист в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Врач отмечает, что звукопроницаемость квартир в многоэтажках может быть проблемой из-за разницы в темпераментах партнёров. Не всем комфортно слышать чужие звуки во время близости. Кто-то выражает эмоции громко, кто-то сдержанно. Одним это нравится, другим – нет.

«Но с другой стороны — когда ночью ты спишь и тебе рано вставать на работу, а за стеной или над головой громко кричат соседи во время секса — тут звукоизолированные стены конечно не помешают», — подытожил эксперт.

Сексолог назвала тему, которую нельзя поднимать после незабываемой ночи
Сексолог назвала тему, которую нельзя поднимать после незабываемой ночи

Напомним, ранее эксперты по ЖКХ рассказали, что россияне могут схлопотать штраф за громкий секс, если интимная жизнь нарушает режим тишины. Поэтому в России предложили обязать застройщиков делать в домах толстые стены, чтобы граждане не стеснялись заниматься сексом. Авторы инициативы считают, что данная мера даст возможность людям вести более полную и насыщенную личную жизнь, что в свою очередь положительно скажется на демографической ситуации в стране. В Госдуме одобрили данную идею.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar