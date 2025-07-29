Отец погоревшего на взятках экс-сотрудника ФТС назвал награбленные миллионы сына своей пенсией

Отец осуждённого за взяточничество экс-полковника ФТС Александра Алеева попытался прикрыть сына и выдать миллионы, найденные в квартире наследника, за свои пенсионные накопления. Генерал-майор Виталий Алеев заявил, что передал сыну на хранение 6,5 миллиона рублей в 2020–2021 годах по договору дарения. Однако, как выяснил Telegram-канал Mash, никакого договора не существовало.

Эти средства — $91 тысяч и 17,8 млн рублей — были обнаружены в ходе обысков. При этом ранее сам экс-полковник утверждал, будто деньги собирались для СВО.

Известно, что Алеев-младший, проработавший в ведомстве 21 год, задекларировал с супругой 23,6 млн рублей дохода. При этом следствие выявило, что он совместно с руководством ФТС систематически брал взятки за «ускорение работы». В итоге экс-сотрудник получил 10 лет тюрьмы, штраф в 20 млн рублей и полную конфискацию имущества. Порядка 25 млн рублей, полученных как взятки, были обращены в доход государства.