Жильцы дома в Астрахани рядом с обрушившимся бьют тревогу из-за воды в подвале
В Астрахани жители дома по соседству с обрушившимся забили тревогу. Обложка © Telegram / Подъём
В Астрахани жители дома на улице Ляхова боятся, что их постигнет та же участь, что и соседей, чья пятиэтажка рухнула накануне. Жильцы утверждают, что их жалобы игнорируют, а коммунальные службы не спешат откачивать воду из-за затопленного подвала.
В Астрахани жители дома по соседству с обрушившимся забили тревогу. Видео © Telegram / Подъём
Дом расположен по адресу Ляхова, № 8, как раз соседству с тем, который рухнул вчера. Жители боятся находиться в собственных квартирах, поскольку не знают, в какой момент конструкция не выдержит. В июле подвал в обоих домах затопило из-за прорыва трубы. Но работники коммунальных служб не стали ничего предпринимать даже после происшествия.
«Опять звоним, и всё бесполезно. Куда ещё нам обращаться, не знаем. Или ждать, когда также сложится дом?! Подвал так и не откачали, устранили, откуда текло, и всё. Трубки так и не берут. Ждут, наверное, когда с 8-м такое же случится! В администрацию и водоканал обращались, но они сказали, что откачивать не будут, вода сама уйдёт. Куда, интересно, она уйдёт? Фундамент сдвинулся уже давно. А сейчас подмочка, и всё!» — сказала местная жительница «Подъёму».
Более того, здание признали аварийным ещё в 2019 году. Компенсацию выплачивают лишь собственникам, а тем, кто проживают в муниципальных квартирах, её не выдают, поскольку якобы нет пригодных вариантов для переезда. В областной Службе жилищного надзора поспешили заверить, что в данном районе ведутся проверки. Тем не менее в ведомстве не отвечают, какова ситуация именно с этим домом.
Напомним, что накануне в Астрахани произошло обрушение подъезда жилого дома № 6 на улице Ляхова. Дом был признан аварийным ещё в 2019 году, но расселение началось только в этом году. В результате инцидента пострадал один человека — маломобильный житель соседнего подъезда, которого госпитализировали из-за стресса.