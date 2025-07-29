Жильцы дома в Астрахани рядом с обрушившимся бьют тревогу из-за воды в подвале

В Астрахани жители дома на улице Ляхова боятся, что их постигнет та же участь, что и соседей, чья пятиэтажка рухнула накануне. Жильцы утверждают, что их жалобы игнорируют, а коммунальные службы не спешат откачивать воду из-за затопленного подвала.

В Астрахани жители дома по соседству с обрушившимся забили тревогу. Видео © Telegram / Подъём

Дом расположен по адресу Ляхова, № 8, как раз соседству с тем, который рухнул вчера. Жители боятся находиться в собственных квартирах, поскольку не знают, в какой момент конструкция не выдержит. В июле подвал в обоих домах затопило из-за прорыва трубы. Но работники коммунальных служб не стали ничего предпринимать даже после происшествия.

«Опять звоним, и всё бесполезно. Куда ещё нам обращаться, не знаем. Или ждать, когда также сложится дом?! Подвал так и не откачали, устранили, откуда текло, и всё. Трубки так и не берут. Ждут, наверное, когда с 8-м такое же случится! В администрацию и водоканал обращались, но они сказали, что откачивать не будут, вода сама уйдёт. Куда, интересно, она уйдёт? Фундамент сдвинулся уже давно. А сейчас подмочка, и всё!» — сказала местная жительница «Подъёму».