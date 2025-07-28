В Астрахани должны были расселить 945 ветхих домов, но процесс затянулся
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В Астрахани должны были расселить свыше 13 тысяч жителей аварийных домов ещё два года назад, сообщает Mash. Однако процесс затянулся: из 131 помещения расселено только 96, остальные до сих пор стоят на очереди.
Речь идёт о зданиях, получивших статус аварийных с января 2017 года. По данным местных властей, до 2027 года 945 ветхих домов должны были быть освобождены, их общая площадь — 262 тысячи квадратных метра. Из госбюджета на реализацию программы было выделено около 17 миллиардов рублей.
Напомним, в Астрахани обрушился подъезд жилого дома №6 по улице Ляхова. Сейчас проводится эвакуация жильцов и поисково-спасательные работы. Дом был признан аварийным ещё в 2019 году, однако расселение началось лишь в этом. Снести аварийное здание должны были в апреле текущего года, но это сделано не было.